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        Erciyes'te zirve tırmanışında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden dağcı arama kurtarma ceketi ile son yolculuğuna uğurlandı

        Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan uçuruma düşerek yaşamını yitiren dağcı, tabutunun üzerine konan arama kurtarma ceketi ile son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Erciyes'te zirve tırmanışında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden dağcı arama kurtarma ceketi ile son yolculuğuna uğurlandı

        Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan uçuruma düşerek yaşamını yitiren dağcı, tabutunun üzerine konan arama kurtarma ceketi ile son yolculuğuna uğurlandı.

        Edinilen bilgiye göre, Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile rehberlik yapan dağcı Hasan Ali Şahin Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiği sırada 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan Deresi Mevkii'nden yaklaşık 300 metre uçuruma düştü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde Hasan Ali Şahin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Hollandalı dağcı Westerhof'un da donma tehlikesi geçirdiği anlaşıldı. Ekipler yaralı dağcı ile hayatını kaybeden dağcının cansız bedenini bölgeden alarak Tekir Kapı'ya getirdi.

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        Arama kurtarma ceketi ile son yolculuğuna uğurlandı

        Yaşamını yitiren dağcı Hasan Ali Şahin, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Merhum Şahin'in tabutunun üzerine faaliyetlerde giydiği ceketi konuldu. Cenaze namazına Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, ailesi ve arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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