Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor'a FIFA'dan 2 yeni transfer yasağı Ödenmesi gereken toplam rakam 1 milyon 934 bin Euro

        Kayserispor'a FIFA'dan 2 yeni transfer yasağı Ödenmesi gereken toplam rakam 1 milyon 934 bin Euro

        Kayserispor; eski futbolcusu Ali Karimi ve antrenör Vito Tercolo'dan kaynaklanan alacak dosyası nedeniyle FIFA tarafından yeni 2 transfer ve tescil yasağıyla karşı karşıya kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Kayserispor'a FIFA'dan 2 yeni transfer yasağı Ödenmesi gereken toplam rakam 1 milyon 934 bin Euro

        Kayserispor; eski futbolcusu Ali Karimi ve antrenör Vito Tercolo’dan kaynaklanan alacak dosyası nedeniyle FIFA tarafından yeni 2 transfer ve tescil yasağıyla karşı karşıya kaldı.

        Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kayserispor’umuzun FIFA nezdindeki transfer yasaklarına ilişkin son durum aşağıdaki şekildedir. Son olarak Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından kaynaklanan iki yeni transfer yasağı daha kulübümüze bildirilmiştir. Transfer yasağına konu dosyalar ve tutarları;

        1. Erling Moe: 120.000 Euro

        2. Hussain Etzaz Mozafar: 60.000 Euro

        3. Trond Strande: 60.000 Euro

        4. Carlos Mané: 75.000 Euro

        REKLAM

        5. Mehdi Bourabia: 456.000 Euro

        6. Ali Karimi: 1.007.000 Euro

        7. Vito Tercolo: 156.000 Euro

        Toplam dosya sayısı: 7

        Toplam tutar: 1.934.000 Euro

        Son gelen iki dosyanın toplam tutarı 1.163.000 Euro olup söz konusu transfer yasaklarının tamamı 'ödekaldır' niteliğindedir. Bu kapsamda, ilgili dosyalardaki borçların ödenmesi ve FIFA nezdindeki gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasaklarının kaldırılması mümkündür. Kulübümüzün transfer yasaklarına konu dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması yönündeki çalışmaları titizlikle ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi'nin resmi a...
        Kocasinan'da Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi'nin resmi a...
        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değişiyor
        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değişiyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor
        Kayseri'de eski CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargı...
        Kayseri'de eski CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargı...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayserimizin geleceği için yüksek standartlarda oku...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayserimizin geleceği için yüksek standartlarda oku...
        Başkan Palancıoğlu: "TOMTAŞ'la başlayan hikaye, kaldığı yerden devam ediyor...
        Başkan Palancıoğlu: "TOMTAŞ'la başlayan hikaye, kaldığı yerden devam ediyor...