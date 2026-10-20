Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yol yenileme ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarız ilçesi Fettahdere ile Ayranlık mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik güzergahta sathi kaplama ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında birinci kat sathi kaplama imalatı için 1 milyon 268 bin 946 lira tutarında yatırım gerçekleştirilirken, ikinci kat sathi kaplama bedeli olan 8 milyon 104 bin 848 liralık yatırımla birlikte güzergahtaki toplam yatırım tutarı 9 milyon 373 bin 794 liraya ulaştı.

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Öte yandan, Sarız Çakılkaya Mahallesi'ndeki 3 kilometrelik yol, İmirzaağa Mahallesi'ndeki 1,5 kilometrelik yol ve Yaylacık güzergahında yürütülen yol yenileme çalışmaları da sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmirzaağa Mahalle Muhtarı Remzi Cengizhan, yapılan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.