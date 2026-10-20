Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yol yenileme ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yol yenileme ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarız ilçesi Fettahdere ile Ayranlık mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik güzergahta sathi kaplama ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Çalışmalar kapsamında birinci kat sathi kaplama imalatı için 1 milyon 268 bin 946 lira tutarında yatırım gerçekleştirilirken, ikinci kat sathi kaplama bedeli olan 8 milyon 104 bin 848 liralık yatırımla birlikte güzergahtaki toplam yatırım tutarı 9 milyon 373 bin 794 liraya ulaştı.

        REKLAM

        Öte yandan, Sarız Çakılkaya Mahallesi'ndeki 3 kilometrelik yol, İmirzaağa Mahallesi'ndeki 1,5 kilometrelik yol ve Yaylacık güzergahında yürütülen yol yenileme çalışmaları da sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İmirzaağa Mahalle Muhtarı Remzi Cengizhan, yapılan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eski CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargı...
        Kayseri'de eski CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargı...
        Kayserispor'a FIFA'dan 2 yeni transfer yasağı Ödenmesi gereken toplam rakam...
        Kayserispor'a FIFA'dan 2 yeni transfer yasağı Ödenmesi gereken toplam rakam...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayserimizin geleceği için yüksek standartlarda oku...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayserimizin geleceği için yüksek standartlarda oku...
        Başkan Palancıoğlu: "TOMTAŞ'la başlayan hikaye, kaldığı yerden devam ediyor...
        Başkan Palancıoğlu: "TOMTAŞ'la başlayan hikaye, kaldığı yerden devam ediyor...
        Erciyes Dağı'na tırmanırken düşüp ölen rehber toprağa verildi
        Erciyes Dağı'na tırmanırken düşüp ölen rehber toprağa verildi
        Rektör Altun, kampüste öğrenci ve esnafla sohbet etti
        Rektör Altun, kampüste öğrenci ve esnafla sohbet etti