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        Erciyes Dağı'na tırmanırken düşüp ölen rehber toprağa verildi

        KAYSERİ Erciyes Dağı'nda Hollandalı turist ile zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüşte kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden dağ rehberi ve kayak antrenörü Hasan Ali Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Erciyes Dağı'na tırmanırken düşüp ölen rehber toprağa verildi

        KAYSERİ Erciyes Dağı’nda Hollandalı turist ile zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüşte kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden dağ rehberi ve kayak antrenörü Hasan Ali Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün sabah, Erciyes Dağı’nın yaklaşık 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi mevkisinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Ali Şahin, beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ile 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na zirve tırmanışına başladı. Şeytan Deresi mevkisine geldiklerinde Hasan Ali Şahin, dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE, İHH ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Şahin’in cansız bedenine ve beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof’a sağ olarak ulaştı. Ekipler hem cenazeyi hem de yabancı turisti bulundukları yerden indirdi. Şahin’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürülürken, sağlık durumu iyi olan Hollandalı turist ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Westerhof, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        Otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Ali Şahin’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Şahin, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan, Hasan Ali Şahin'den geriye, zirve tırmanışı sırasında Hollandalı turist ile sanal medyada paylaştığı video kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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