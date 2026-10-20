Kayseri'nin yarım kalan havacılık hikayesini sürdürecek lise tanıtıldı

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan Tayyare ve Motor AŞ'nin (TOMTAŞ) Kayseri'de kurulduğu alana inşa edilen Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı.

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Mehmet Altun işbirliğinde uçak şeklinde inşa edilen lisenin tanıtım toplantısında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türk havacılığına yaptığı katkılarla adını altın harflerle yazdırdığını, bu liseyle de yazdırmaya devam edeceğini söyledi.

Çiçek, kazandıklarını eğitime harcayan hayırsever Altun'a ve 7 yılda 26 okul yaptıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

REKLAM

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da okulun hayırlı olmasını diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise lisenin savunma ve havacılık açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Şehre havacılık lisesi kazandırmanın her zaman hayali olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin tayyare fabrikası ile havacılık serüveni çok eskiye dayanıyor. Bu yıl da 100. yılını kutluyoruz. Bulunduğumuz bu alanda tayyare fabrikası kurulmuş, o fabrikada çalışan işçilerin yetişmesi için de çıraklık okulu kurulmuş. Bu nedenle burası bizim için çok önemli. Yarım kalan hikaye inşallah tekrar aynı yerden başlamış olacak. Buradan pırıl pırıl gençler yetişecek. Yeni Selçuk Bayraktar'lar bu ülkeye katkı sunacak. Her şey bir hayalle başlıyor, hayaliniz olmazsa bazı şeyleri gerçekleştiremezsiniz. Bizim hayalimiz bu çocukların yetişmesi ve bir gün füze, İHA, SİHA, robot üreten gençlerin bu okullardan mezun olması."

REKLAM

Palancıoğlu, 2025 yılında eğitime başlayan lisesinin proje okul olarak onaylandığını belirtti.

TUSAŞ ve ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerinin liseyi sahiplendiğini dile getiren Palancıoğlu, okula bir helikopter bağışladıklarını, ayrıca sıfır helikopter parçaları hediye ettiklerini vurguladı.

Lisede 11 atölye bulunduğunu anlatan Palancıoğlu, öğrencilere TEKNOFEST gibi yarışmalara katılmaları için destek verdiklerini, aynı zamanda haftanın 3 günü TUSAŞ'tan mühendisler tarafından online ders verildiğini söyledi.

Belediyelerle işbirliği içinde kente çeşitli okullar kazandıran hayırsever Altun da Kayseri'de bir köyde, fakir bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdüğünü anlatarak, "Çok çalıştım, didindim. Elde ettiğim büyük arsalarımı devletime verip, aziz ve çok kıymetli kardeşim Mehmet Özhaseki ile kafa kafaya vererek bu okulların yapılmasını hayata geçirdik. Allah'ın izniyle 31'incisi olan manevi değeri en yüksek olan bu okulun açılmasını sağladık." dedi.

REKLAM

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in konuşmasının ardından dua edilerek, kurdele kesildi.

Tanıtım programında, Türk bayrağı ile Melikgazi Belediyesinin bayrağını taşıyan microlight ile İHA'lar uçuş yaptı.