Başkan Çolakbayrakdar: "Kayserimizin geleceği için yüksek standartlarda okullar yapıyoruz"

Kocasinan Belediyesi’nin hayırsever iş birliğiyle Kayseri’ye kazandırdığı Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Okul açılışında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Kayseri’mizin geleceği için yüksek standartlarda okullar yapıyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Beyazşehir Mahallesi’nde düzenlenen Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi’nin açılış törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, hayırsever Osman Ulubaş, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı. Okulun açılışında konuşan Hayırsever Mehmet Altun "Bana bugünleri gösteren Cenabı Allah’a hamdolsun. 12 metrekarelik bir okulda okudum ve hayallerimde hep okul yaptırmak vardı. Mesleğe başladığım ilk zamanlardan itibaren kendimi eğitime adadım. Cenabı Allah’ın bana böyle bir armağan nasip etmesinden dolayı çok mutluyum. Kendimi eğitime adadım ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde okullar yaptırdım. Allah uzun ömür verirse okul yaptırmaya devam edeceğim" dedi. Kayseri’nin hayırseverlerle özdeşleştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırsever Mehmet Altun amcamızın Kayseri genelinde 10’un üzerinde okulu vardı. Kocasinan’da ise 3 okulu bulunuyordu. İhtiyaç duyulan bölgeleri Mehmet amcamıza ilettik. Sağ olsun, ihtiyacın olduğu bu bölgeye bir lise yapılmasını onayladı. Bugün geldiğimiz noktada okulumuzun cıvıl cıvıl olması ve öğrencilerle dolup taşması, ne kadar isabetli bir karar verildiğini gösteriyor. Sevgili gençler, Sizler bu şehrin istikbalisiniz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin geleceğisiniz. Kendi geleceğinizi şekillendirirken geleceğin Türkiye’sini inşa edecek bireyler olduğunuz bilinciyle hareket etmelisiniz. Bizler sizlere sonsuz güveniyoruz" ifadelerine yer verdi. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise okulun yapılmasında hayırsever Mehmet Altun’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür ederek; "Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi’nin resmî açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırsever Avukat Mehmet Altun ve Kocasinan Belediyemiz tarafından kazandırılan okulumuzun Kocasinan’ımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlerimiz, şehrimiz için büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu. Vali Gökmen Çiçek de Kayseri’nin birçok alanda olduğu gibi hayırseverlik konusunda da önde gelen bir şehir olduğunun altını çizerek; "Mehmet Altun amcamız, tam 31 okul yaparak Türk milletinin evlatlarına hediye etti. Servetini ve arazilerini, "Benim çocuklarım güzel okullarda okusun." diyerek bizlere armağan etti. Osman Ulubaş amcamızla birlikte yaptıkları okulların toplam sayısı 50’ye ulaştı. İnsanların memleketlerine, vatanlarına duydukları sevda bundan daha güzel nasıl anlatılabilir? Allah sizlere uzun ömürler versin. Bir de ilçesinde gece gündüz demeden koşturan, dertlenen, hizmet için gece gündüz çalışan bir adam var: Çolakbayrakdar Başkanımız. Kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.

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Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kürsüde dualarla okulun resmi açılışı gerçekleştirdi. Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, protokole okulu detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.