Kocasinan'da Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi'nin resmi açılışı yapıldı

Kocasinan Belediyesinin hayırsever işbirliğiyle kente kazandırdığı Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesi'nde düzenlenen açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentin birçok alanda olduğu gibi hayırseverlik konusunda da önde gelen bir şehir olduğunu belirterek, hayırsever Mehmet Altun ile Osman Ulubaş'a teşekkür etti.

Hayırsever Mehmet Altun ise Allah'a şükrederek yeni okullar yaptırmaya da devam edeceğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da ihtiyacı olan yerlere hayırseverlerin desteğiyle okul yaptıklarını ifade ederek, mahallenin ihtiyacını gideren hayırsever Altun'a teşekkür etti.

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İl Milli Eğitim Müdürü Esen ise okulun Kocasinan'a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, dualar eşliğinde okulun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, hayırsever Osman Ulubaş, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.