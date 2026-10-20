Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değişiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda kapsamlı yenileme çalışmaları sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla meydanın zemin altyapısı dayanıklı bazalt taşlarla yenilenirken, Yeraltı Çarşısı'na erişimi kolaylaştıracak engelsiz ulaşım düzenlemeleriyle de kent yaşamında konfor ve erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Kent estetiğini güçlendirmeyi, zemin dayanıklılığını artırmayı ve vatandaşların meydanı daha rahat kullanabilmesini amaçlayan proje, belirlenen program kapsamında etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

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Ekipler tarafından titizlikle sürdürülen yenileme süreci, şehir merkezindeki günlük yaşamın ve ticari faaliyetlerin mümkün olduğunca aksamaması gözetilerek yürütülüyor. Etaplar halinde ve kontrollü şekilde ilerleyen çalışmalarda yaya güzergahlarının açık tutulmasına, bölgedeki esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesine özen gösteriliyor.

Meydan ile Yeraltı Çarşısı arasındaki ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik erişilebilirlik düzenlemeleri de proje kapsamında hayata geçiriliyor.

Bu doğrultuda asansör, engelsiz platform ve erişimi destekleyen uygulamalarla farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların meydan ile çarşı arasındaki hareketliliğinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.