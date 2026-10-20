Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazi Toker, öğlende Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile toprağa verildi. Cenaze namazına, Toker'in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

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