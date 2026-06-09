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        Başkan Büyükkılıç, Mülhem Kayseri Mutfağı'nda incelemede bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde Kaytur AŞ bünyesinde hizmete girecek Mülhem Kayseri Mutfağı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Mülhem Kayseri Mutfağı'nda incelemede bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde Kaytur AŞ bünyesinde hizmete girecek Mülhem Kayseri Mutfağı’nda incelemede bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi içerisinde şehrin yöresel lezzetleri ile hizmet verecek Mülhem Kayseri Mutfağı'nın çalışmalarında sona yaklaşıldı.


        Başkan Büyükkılıç da çalışmaları inceleyerek, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Mülhem Kayseri Mutfağı'nın yakında hizmete açılacağını ifade etti.

        Mekanın 12 ay hizmet vereceğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Buradaki mekanları, Kayseri mutfağının daha uygun koşullarda ve fiyatlarda hizmet vereceği, herkesin uğrak yeri olacağı bir anlayış içerisinde standardı ve hizmet kalitesi yüksek ama fiyatları makul olan bir yaklaşım içerisinde dönüştürüyoruz. Kayseri tatlarını yani şehrimize dışardan gelip şehrimizin göbeğinde kalemizi ziyaret edip, tarihi dokunun yoğun olduğu bu alanda dolaşıp 'Kayseri mutfağını tadacağımız bir yer yok mu?' sorusunun cevabını alacağı bir ortam oluşturduk. İnşallah Kayseri tatlarımızı burada vatandaşlarımıza en uygun şekilde, en kaliteli hizmetle sunacağız."

        Büyükkılıç, çalışmayı yürüten personele kolaylıklar dileyerek, kale içerisindeki vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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