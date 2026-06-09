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        Kayseri'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Kayseri'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 3162. Sokak'taki bir inşaatın 4. katında çalışan Levent Polat, dengesini kaybederek binanın havalandırma boşluğuna düştü.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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