Kayseri'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 3162. Sokak'taki bir inşaatın 4. katında çalışan Levent Polat, dengesini kaybederek binanın havalandırma boşluğuna düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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