Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Büyükkılıç sanayicilerle bir araya geldi

        Başkan Büyükkılıç sanayicilerle bir araya geldi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç sanayicilerle bir araya geldi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, toplantıda Kayseri'nin sanayi, üretim, yatırım ve istihdam kapasitesini daha da güçlendirecek projeler ile işbirliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

        Kentin kalkınmasında ortak akıl ve istişare kültürünün önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi destekleyen, yatırım ortamını güçlendiren ve istihdama katkı sağlayan her projeye önem veriyoruz. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmalar sürdüreceğiz. Ev sahipliği dolayısıyla MÜSİAD Kayseri Şubesi yönetimine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen istişarelerin Kayseri'nin geleceğine yön verecek önemli çalışmalara katkı sunmasını temenni ediyorum."

        Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Unutkanlığınız aracınıza mal olmasın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
        Unutkanlığınız aracınıza mal olmasın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
        AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değ...
        AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değ...
        Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi
        Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi
        AK Parti Kayseri Teşkilatı, görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla ta...
        AK Parti Kayseri Teşkilatı, görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla ta...
        Erciyes Çadır Karavan Kamp Alanı misafirlerini bekliyor
        Erciyes Çadır Karavan Kamp Alanı misafirlerini bekliyor
        Sanatın kalbi Çarşı Melikgazi'de atacak
        Sanatın kalbi Çarşı Melikgazi'de atacak