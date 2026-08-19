Başkan Büyükkılıç üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Genç KAYMEK'te hazırlanıp üniversiteye yerleşen öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen eğitimcileri tebrik etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Genç KAYMEK'te hazırlanıp üniversiteye yerleşen öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen eğitimcileri tebrik etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YKS 2026 sonuçlarına göre Genç KAYMEK öğrencilerinden 259'u lisans, 288'i ön lisans programlarına yerleşti.
Öğrencilerden 9'u tıp fakültesi, 4'ü eczacılık fakültesi, 5'i hukuk fakültesi, 20'si hemşirelik ve ebelik, 31'i mühendislik ve mimarlık, 43'ü eğitim fakültesi, 11'i de ilahiyat fakültesi programlarına yerleşme başarısı gösterdi.
Ayrıca 8 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi'ne, 4 öğrenci tam burslu bölümlere yerleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, gençlerin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, öğrencilerin başarısında ailelerin ve öğretmenlerin emeğine dikkati çekti.
Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitim hayatlarında yanlarında olmaya, onların hedeflerine ulaşabilmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, başarıya ulaşan tüm öğrencileri tebrik etti.
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