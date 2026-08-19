Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Büyükkılıç üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik etti

        Başkan Büyükkılıç üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Genç KAYMEK'te hazırlanıp üniversiteye yerleşen öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen eğitimcileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Genç KAYMEK'te hazırlanıp üniversiteye yerleşen öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen eğitimcileri tebrik etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YKS 2026 sonuçlarına göre Genç KAYMEK öğrencilerinden 259'u lisans, 288'i ön lisans programlarına yerleşti.

        Öğrencilerden 9'u tıp fakültesi, 4'ü eczacılık fakültesi, 5'i hukuk fakültesi, 20'si hemşirelik ve ebelik, 31'i mühendislik ve mimarlık, 43'ü eğitim fakültesi, 11'i de ilahiyat fakültesi programlarına yerleşme başarısı gösterdi.

        REKLAM

        Ayrıca 8 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi'ne, 4 öğrenci tam burslu bölümlere yerleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, gençlerin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, öğrencilerin başarısında ailelerin ve öğretmenlerin emeğine dikkati çekti.

        Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitim hayatlarında yanlarında olmaya, onların hedeflerine ulaşabilmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, başarıya ulaşan tüm öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi zarar verilen park ve bahçeler için 1 milyon 250 bin...
        Büyükşehir Belediyesi zarar verilen park ve bahçeler için 1 milyon 250 bin...
        Öksüt'ten Develi'ye uzun vadeli kalkınma modeli Tarım, hayvancılık ve maden...
        Öksüt'ten Develi'ye uzun vadeli kalkınma modeli Tarım, hayvancılık ve maden...
        Erciyes 38 FSK'dan savunmaya takviye
        Erciyes 38 FSK'dan savunmaya takviye
        Kayseri'de öldürülen Selin için 'sesiz kalmıyoruz' eylemi
        Kayseri'de öldürülen Selin için 'sesiz kalmıyoruz' eylemi
        Kayseri'de kadın platformu üyeleri Selin Gökhan'ın öldürülmesini protesto e...
        Kayseri'de kadın platformu üyeleri Selin Gökhan'ın öldürülmesini protesto e...
        Kayserispor, Miguel Cardoso ile yollarını ayırdı
        Kayserispor, Miguel Cardoso ile yollarını ayırdı