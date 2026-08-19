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        Büyükşehir Belediyesi zarar verilen park ve bahçeler için 1 milyon 250 bin lira harcadı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 8 ayda kent genelindeki park, bahçe, mesire alanı ve millet bahçelerinde 1134 tahribatı gidererek zararlar için toplam 1 milyon 250 bin lira harcadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi zarar verilen park ve bahçeler için 1 milyon 250 bin lira harcadı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 8 ayda kent genelindeki park, bahçe, mesire alanı ve millet bahçelerinde 1134 tahribatı gidererek zararlar için toplam 1 milyon 250 bin lira harcadı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından son 8 ayda parklar, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçelerinde yapılan rutin kontroller ile vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda toplam 1134 tahribat ve arıza tespit edildi.

        Kamu malına yönelik zararların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarında toplam 1 milyon 250 bin lira maliyet oluştu.

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        Ekipler, kent donatıları, tuvaletler, musluklar, aydınlatma sistemleri, spor aletleri, çocuk oyun grupları, banklar, kamelyalar, çitler ve diğer ortak kullanım ekipmanlarında gerekli müdahaleleri yaptı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, kaynak, boya, sıhhi tesisat ve elektrik işlerinin yanı sıra bank ve kamelyalarda ihtiyaç duyulan eksik ahşap parçaların üretimini de kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi.

        Belediyenin personeli, araçları ve iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalarda dışarıdan yüklenici firmaya işçilik bedeli ödenmedi.

        Çalışmalar kapsamında İnönü Parkı'nın ikinci ve üçüncü kısımları başta olmak üzere Beştepeler Mesire Alanı, Osman Kavuncu, Tuna, Kocasinan, Zümrüt ve Büyükşehir parkları ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

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        Ekipler söz konusu alanlarda çocuk oyun grupları, salıncaklar, tahterevalliler, spor aletleri, banklar, çitler ve kamelyaların bakım, onarım ve kaynak işlemlerini tamamladı.

        İnönü Parkı'nın üçüncü kısımdaki halı sahanın boyama çalışmaları tamamlandı, lavabo taşı yenilendi, parkın diğer bölümünde ise musluk değişimi gerçekleştirildi. Valiliğin arkasında bulunan banklar ile Karpuzatan bölgesindeki tahterevalliler yenilendi.

        Cırgalan Hobi Bahçesi'ndeki lavabo arızasına da müdahale eden ekipler, gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak alanı yeniden vatandaşların kullanımına sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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