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        Kayserispor Kulübü, Miguel Cardoso ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, Miguel Cardoso ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Kayserispor Kulübü, Miguel Cardoso ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, Miguel Cardoso ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kaptanlığını yapmış olan Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yıllar boyunca formamız için ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği özveri ve kulübümüze sunduğu değerli katkılar için Miguel Cardoso'ya teşekkür ederiz. Kayserispor forması altında vermiş olduğu emekler ve kulübümüze sağladığı hizmetler her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Miguel Cardoso'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Miguel. Teşekkürler kaptan." ifadelerine yer verildi.

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        Kayserispor'da 5 sezon forma giyen Portekizli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 166 resmi maçta 27 gol ve 32 asist kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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