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        Kocasinan'da karabuğday hasadı yapıldı

        Kocasinan Belediyesince temin edilen tohumlarla deneme amaçlı toprakla buluşturulan karabuğdayın ilk hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Kocasinan'da karabuğday hasadı yapıldı

        Kocasinan Belediyesince temin edilen tohumlarla deneme amaçlı toprakla buluşturulan karabuğdayın ilk hasadı gerçekleştirildi.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, mahalle muhtarı ve çiftçilerle Obruk Mahallesi'ndeki hasada katıldı.

        Burada konuşan Başkan Çolakbayrakdar, tarımda üretim çeşitliliğini artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve bölgenin sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirtti.

        Arıcılık ve bal üretiminde bölgeyi önemli bir merkeze dönüştürmeyi, aynı zamanda da sağlıklı, glutensiz tarım ürünü üretilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, bu kapsamda karabuğday olarak bilinen ürünün ilçedeki ilk uygulamasını Obruk Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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        Çolakbayrakdar, el birliğiyle kurulacak bir kırsal kalkınma kooperatifi sayesinde çiftçinin kazancının artmasını, ürettikleri ürünlerin daha değerli hale gelmesini istediklerini belirtti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav ise Kocasinan Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen çalışmanın hem karabuğday üretimi hem de arıcılık açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Ziraat Odası Başkanı Güneş de çiftçinin ve tarımsal üretimin önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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