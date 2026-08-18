Kocasinan'da karabuğday hasadı yapıldı

Kocasinan Belediyesince temin edilen tohumlarla deneme amaçlı toprakla buluşturulan karabuğdayın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, mahalle muhtarı ve çiftçilerle Obruk Mahallesi'ndeki hasada katıldı.

Burada konuşan Başkan Çolakbayrakdar, tarımda üretim çeşitliliğini artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve bölgenin sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Arıcılık ve bal üretiminde bölgeyi önemli bir merkeze dönüştürmeyi, aynı zamanda da sağlıklı, glutensiz tarım ürünü üretilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, bu kapsamda karabuğday olarak bilinen ürünün ilçedeki ilk uygulamasını Obruk Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

REKLAM

Çolakbayrakdar, el birliğiyle kurulacak bir kırsal kalkınma kooperatifi sayesinde çiftçinin kazancının artmasını, ürettikleri ürünlerin daha değerli hale gelmesini istediklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav ise Kocasinan Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen çalışmanın hem karabuğday üretimi hem de arıcılık açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Güneş de çiftçinin ve tarımsal üretimin önemine dikkati çekti.