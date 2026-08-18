ERÜ Ziraat Fakültesi 21 laboratuvarlı bina ile güçleniyor

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi 21 laboratuvarlı Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvar Binası ile güçleniyor.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaklaşık 65 milyon lira maliyetle hayata geçirilen laboratuvar binasında incelemelerde bulundu.

Üniversitenin hayırseverlerle olan güçlü bağına dikkati çeken Altun, fakülteye kazandırılan Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvarı'nın da bu geleneğin göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Altun, Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, merhum Mehmet Çıkrıkçıoğlu'nu ise rahmetle andı.

REKLAM

Ziraat Fakültesi'nin üniversitenin güçlü ve üretken fakülteleri arasında yer aldığını ifade eden Rektör Altun, fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda her bölüme yaklaşık 3 laboratuvar düşecek şekilde kapsamlı bir planlama yapıldığını, toplam 21 modern laboratuvarın yer aldığı laboratuvar binasının akademisyenler ile öğrencilerin araştırma, eğitim ve uygulama çalışmalarını daha güçlü bir altyapıda sürdürebilmelerine imkan sağlayacağını kaydetti.