Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri ERÜ Ziraat Fakültesi 21 laboratuvarlı bina ile güçleniyor

        ERÜ Ziraat Fakültesi 21 laboratuvarlı bina ile güçleniyor

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi 21 laboratuvarlı Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvar Binası ile güçleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ERÜ Ziraat Fakültesi 21 laboratuvarlı bina ile güçleniyor

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi 21 laboratuvarlı Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvar Binası ile güçleniyor.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaklaşık 65 milyon lira maliyetle hayata geçirilen laboratuvar binasında incelemelerde bulundu.

        Üniversitenin hayırseverlerle olan güçlü bağına dikkati çeken Altun, fakülteye kazandırılan Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvarı'nın da bu geleneğin göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

        Altun, Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, merhum Mehmet Çıkrıkçıoğlu'nu ise rahmetle andı.

        REKLAM

        Ziraat Fakültesi'nin üniversitenin güçlü ve üretken fakülteleri arasında yer aldığını ifade eden Rektör Altun, fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda her bölüme yaklaşık 3 laboratuvar düşecek şekilde kapsamlı bir planlama yapıldığını, toplam 21 modern laboratuvarın yer aldığı laboratuvar binasının akademisyenler ile öğrencilerin araştırma, eğitim ve uygulama çalışmalarını daha güçlü bir altyapıda sürdürebilmelerine imkan sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru

        Benzer Haberler

        Kayseri'de denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin istihdamı için işbir...
        Kayseri'de denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin istihdamı için işbir...
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik...
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik...
        Lipödem ile obeziteyi karıştırmayın Dr. Hülya Yüksel: "Lipödem basit bir ya...
        Lipödem ile obeziteyi karıştırmayın Dr. Hülya Yüksel: "Lipödem basit bir ya...
        Baki Ersoy, Kayaltı Mahallesi'nin alt geçit talebini TBMM gündemine taşıdı
        Baki Ersoy, Kayaltı Mahallesi'nin alt geçit talebini TBMM gündemine taşıdı
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu dev ekranda
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu dev ekranda
        Büyükşehir'den Erciyes'te dört mevsim turizm hamlesi
        Büyükşehir'den Erciyes'te dört mevsim turizm hamlesi