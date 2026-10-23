Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'ye örnek olan tarihı projemizle evlatlarımızın gönlüne dokunmaya devam ediyoruz" Kocasinan'dan öğrencilere ücretsiz kahvaltı desteği: 9 ay boyunca 9 bin kahvaltı kolisi dağıtılacak

Kocasinan Belediyesi, çocukların sağlıklı beslenmesi, eğitim hayatına daha güçlü başlaması ve aile bütçelerine katkı sunulması amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz kahvaltı desteği projesini 20262027 EğitimÖğretim yılında da sürdürüyor. Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kahvaltı kolileri teslim edilmeye başlandığını duyuran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bir evladımızın güne sağlıklı başlaması, eğitimine daha mutlu devam etmesi ve geleceğe umutla bakması için attığımız her adımı çok kıymetli görüyoruz. Hiçbir evladımızın kendisini yalnız hissetmediği, her çocuğumuzun fırsat eşitliği içerisinde geleceğe hazırlandığı bir Kayseri için çalışıyoruz" dedi.

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"Bir çocuğun gülümsemesi, geleceğe duyduğumuz inancın en güzel karşılığıdır"

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bizim en kıymetli hazinemiz çocuklarımız, en büyük sorumluluğumuz ise onların geleceğidir. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Türkiye, sağlıklı, mutlu, özgüvenli ve iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Bugün çocuklarımız için attığımız her adım, yarının Türkiye’sine yapılan bir yatırımdır. Bir çocuğumuzun sabah evinden mutlu çıkması, okuluna huzurla gitmesi, derslerine daha iyi odaklanması ve hayallerinin peşinden güvenle yürüyebilmesi bizim için her şeyden daha değerlidir. Çocuklarımızın eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamak, onların gelişimine katkıda bulunmak ve ailelerimizin yükünü hafifletmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla projemizi sürdürüyoruz. Belediyecilik anlayışımızda hizmet, yalnızca yollar yapmak, parklar inşa etmek veya fiziki yatırımları hayata geçirmekten ibaret değildir. Belediyecilik, aynı zamanda bir gönle dokunmak, bir ailenin yükünü hafifletmek, bir çocuğun yüzünde tebessüm oluşturmak ve hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmemesini sağlamaktır. Bir evladımızın ihtiyacına cevap verebiliyorsak, bir ailemizin sofrasına katkı sunabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur. Kahvaltı desteği projemizle çocuklarımızın güne daha sağlıklı başlamalarına katkı sunarken ailelerimize de destek oluyoruz. Her bir kolide çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz inanç, ailelerimize karşı hissettiğimiz sorumluluk ve dayanışma kültürümüzün güçlü bir yansıması vardır. Çünkü çocuklarımıza sunulan her fırsat, ülkemizin yarınlarına sunulan bir fırsattır. Bu projemizin hayata geçirilmesinde iş birliği yaptığımız Kocasinan Kaymakamlığımıza ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin rehberliği ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmayı önemsiyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Onların daha güzel bir geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdüreceğiz. Çünkü çocuklarımızın geleceği, Kocasinan’ımızın, Kayseri’mizin ve Türkiye’mizin geleceğidir." İfadelerine yer verdi.

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Her ay düzenli destek, 9 ayda 9 bin kahvaltı kolisi

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kahvaltı kolileri ulaştırılmaya başlandı. Proje kapsamında 20262027 EğitimÖğretim yılı sonuna kadar ilçe merkezi sınırları içerisindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik toplam 9 bin kahvaltı kolisinin dağıtılması hedefleniyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek dağıtımlarla yaklaşık 800 ailenin ve 1.000 öğrencinin destekten yararlanması planlanıyor. Aylık ortalama 1.000 kahvaltı kolisinin ulaştırılacağı proje, dokuz ay boyunca devam edecek. Kahvaltı kolileri, Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. Böylece ailelerin desteklere daha kolay ulaşması sağlanırken çocukların temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkıda bulunuluyor. Projenin ihtiyaç sahiplerine doğru ve etkin biçimde ulaştırılması amacıyla belirleme süreci ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülüyor. Okullardaki öğretmenlerin bildirdiği öğrenciler arasından, ilgili mevzuat ve yetkili sistemler çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor.

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Kahvaltı kolileri çocukların beslenmesine katkı sağlayacak

Çocukların kahvaltı öğünlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan kolilerde, çeşitli süt ve süt ürünlerinden yumurtaya, tahin ve pekmezden kuruyemişlere kadar farklı gıda ürünleri bulunuyor. Kahvaltı kolilerinde şu ürünler yer alıyor: Süt 22 kutu 200 ML, Meyveli kek 30 adet net 55 gram, Kaşar peyniri 1 adet net 600 gram, Beyaz peynir 1 adet net 900 gram, Krem peynir 1 adet net 350 gram, Tereyağı 1 adet net 500 gram, Süzme bal 1 adet net 850 gram, Yumurta 30'lu 1 koli, Tahin 1 adet 600 gram, Pekmez 1 adet 400 gram, Kakaolu tahin helvası 1 adet net 500 gram, Siyah zeytin 1 adet net 800 gram, Çiğ ceviz içi 1 adet net 200 gram, Çiğ fındık içi 1 adet net 200 gram, Siyah kuru üzüm 1 adet net 200 gram ve Krem çikolata 1 adet 400 gram.