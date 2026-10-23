Kayseri Büyükşehir'den yeşil seferberlik: Bin 150 fidan toprakla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bünyan'da bin, kent merkezinde ise 150 fidanın toprakla buluşturulduğu iki ayrı etkinlikte çocuklar, gençler ve aileler çevre seferberliğine destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı şehircilik anlayışı doğrultusunda kent genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir öncülüğünde Kayseri'nin yeşil dokusu güçleniyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçelerde ve kent merkezinde düzenlenen iki ayrı etkinlikte toplam bin 150 tüplü fidan toprakla buluşturuldu. Doğal yaşamın korunması, yeşil alanların artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, kamu kurumları ile eğitim ve spor kuruluşlarının iş birliğini de ön plana çıkardı.

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Bünyan'da bin fidan geleceğe nefes oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) iş birliğinde Bünyan ilçesinde geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. KayseriMalatya Bulvarı kenarındaki ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen çalışmada bin tüplü fidan toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürü Ahmet Moda, KAYMEK personeli, öğretmenler, kursiyerler, aileler ve çocuklar katıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yönlendirmesiyle fidan dikimine katılan çocuklar, aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirdi. Fidanlara ilk can suyunu veren minikler, çevre sevgisini uygulamalı olarak deneyimlerken ağaçlandırma çalışmalarının önemini de yerinde öğrendi.

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Etkinliğe katılan KAYMEK öğrencisi Ayten Işık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdik. Sizler de geleceğe güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız bir fidan alıp bahçenize, okulunuza dikebilirsiniz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Mustafa Uzar da etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek keyifli bir gün yaşadıklarını ve organizasyon dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini söyledi. Çocuklar Masal ve İkra ise fidan dikim etkinliğinde çok eğlendiklerini dile getirdi.

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Genç sporcular ve ailelerinden yeşil Kayseri'ye destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını kent merkezinde de sürdürdü. YT Kampüs Inter Academy iş birliğinde, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla Talatpaşa Mahallesi İlkyaz Caddesi yakınlarında, D300 kara yolu kenarındaki alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 kişilik gönüllü grubunun katıldığı etkinlikte 150 tüplü fidan toprakla buluşturuldu. Genç sporcular, aileleri ve akademi yetkililerinin katıldığı çalışmada çocuklara fidan dikim teknikleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Aileleriyle birlikte fidan diken genç sporcular, şehrin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan D300 kara yolu çevresinin yeşillendirilmesine katkı sağladı. Etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmasına, çevreye karşı sorumluluk bilinci geliştirmesine ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına da imkân sundu.

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YT Kampüs kurucu üyesi ve kulüp yöneticisi Turgut Yetük, her çocuk için bir fidan dikme düşüncesini Büyükşehir Belediyesiyle paylaştıklarını belirterek, "Onlar da sağ olsunlar etkinliği gerçekleştirdiler. Her çocuğumuz için fidan diktik, onlara can suyunu verdik. Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Genç sporculardan Yiğit Eymen Tanrıverdi, "Fidan dikip çevremizi yeşillendiriyoruz. Geleceğimizi, yarınlarımızı dikiyoruz" sözleriyle etkinliğin anlamını vurguladı.

Onur Aras Çimen de arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirdiklerini ve unutulmaz hatıralar biriktirdiklerini belirterek, "Daha yeşil bir çevre için fidan dikmeye devam edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Aras Toprak Güngör ise etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik yaptık. Her fidan dünyamıza bir nefes olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar sürecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü ağaçlandırma faaliyetleriyle yeşil alanların artırılmasını, ekolojik dengenin korunmasını ve şehir estetiğinin güçlendirilmesini hedefliyor. Bünyan ve kent merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler, yerel yönetim ile eğitim ve spor kuruluşları arasındaki iş birliğinin çevre odaklı çalışmalara sağladığı katkıyı ortaya koydu.