Büyükşehir'den iki ilçeye 22 milyon TL'lik sosyal tesis yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yaklaşık 22 milyon TL yatırım bedeliyle iki sosyal tesis projesini hayata geçiriyor. Develi’deki tesis tamamlanma aşamasına gelirken Yeşilhisar’daki projede çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırımlarla kırsal mahallelerde yaşam standartlarını yükseltmeyi ve sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sosyal yaşamı destekleyen yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yapımı sürdürülen iki sosyal tesis projesinin toplam yatırım bedeli yaklaşık 22 milyon TL’ye ulaşıyor.

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İlçe sakinlerinin sosyal, kültürel ve ortak yaşam ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen tesislerin, mahalle kültürünün yaşatılmasına ve vatandaşların bir araya gelebileceği nitelikli alanların oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Başkan Büyükkılıç: "Tesislerimizi Halkımızla Buluşturacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tesislerimiz bünyesinde yer alacak çok amaçlı salonlar, eğitim alanları ve sosyal donatılarla mahalle sakinlerimizin bir araya gelebileceği nitelikli alanlar oluşturuyoruz. Develi projemizi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşarken, Yeşilhisar tesisimizi de söz verdiğimiz tarihte halkımızla buluşturacağız."

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Develi’de Tesis Tamamlanma Aşamasında

Develi ilçesi İncesu Mahallesi’nde yapımı sürdürülen İncesu Sosyal Tesisi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tesisin yılsonu itibarıyla tamamlanarak teslime hazır hâle getirilmesi planlanıyor. İncesu Mahallesi Muhtarı Mustafa Altıntaş mahallenin ihtiyacı olan çok amaçlı sosyal tesis yapıldığını kaydederek, "Memduh başkanımız mahallemize ziyareti ile onure etti. İhtiyaç olan sosyal tesisimizi kendisinden istedik, bizleri kırmadı, köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşaatı bitmeye yakın, bittiği zaman nişan, düğün, nikâh, mevlit, toplantılar gibi konularda çok amaçlı kullanılacak" diye konuştu.

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"Mahallenin Şeref Duyacağı Hizmetleri Memduh Başkanımız Yapıyor"

Hizmetlerden memnun olduğunu söyleyen Altıntaş, "Allah razı olsun, bir muhtarın, bir mahallenin en büyük onur, şeref duyacağı hizmetleri Memduh başkanımız yapıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, inşallah burasının açılışında ağırlarız" dedi.

İncesu Mahallesi sakinlerinden Ramazan Zurnacı da Başkan Büyükkılıç’ın muhtarın her isteğini karşıladığını belirterek, hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yeşilhisar Kavak Mahallesi’nde Çalışmalar Sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi’nde hayata geçirdiği sosyal tesis projesinde de çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. Mevsim şartlarının elverişli olması hâlinde tesisin yılsonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

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Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Çakır da, mahallenin sosyal tesise ihtiyacı olduğunu ve bu taleplerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini belirterek, "Köyümüze hizmetlerin gelmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahallelerde sosyal altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarıyla yerel kalkınmayı ve sosyal dayanışmayı desteklemeyi sürdürüyor.