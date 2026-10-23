Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Büyükşehir'den iki ilçeye 22 milyon TL'lik sosyal tesis yatırımı

        Büyükşehir'den iki ilçeye 22 milyon TL'lik sosyal tesis yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yaklaşık 22 milyon TL yatırım bedeliyle iki sosyal tesis projesini hayata geçiriyor. Develi'deki tesis tamamlanma aşamasına gelirken Yeşilhisar'daki projede çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırımlarla kırsal mahallelerde yaşam standartlarını yükseltmeyi ve sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Büyükşehir'den iki ilçeye 22 milyon TL'lik sosyal tesis yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yaklaşık 22 milyon TL yatırım bedeliyle iki sosyal tesis projesini hayata geçiriyor. Develi’deki tesis tamamlanma aşamasına gelirken Yeşilhisar’daki projede çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırımlarla kırsal mahallelerde yaşam standartlarını yükseltmeyi ve sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sosyal yaşamı destekleyen yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yapımı sürdürülen iki sosyal tesis projesinin toplam yatırım bedeli yaklaşık 22 milyon TL’ye ulaşıyor.

        REKLAM

        İlçe sakinlerinin sosyal, kültürel ve ortak yaşam ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen tesislerin, mahalle kültürünün yaşatılmasına ve vatandaşların bir araya gelebileceği nitelikli alanların oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

        Başkan Büyükkılıç: "Tesislerimizi Halkımızla Buluşturacağız"

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Tesislerimiz bünyesinde yer alacak çok amaçlı salonlar, eğitim alanları ve sosyal donatılarla mahalle sakinlerimizin bir araya gelebileceği nitelikli alanlar oluşturuyoruz. Develi projemizi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşarken, Yeşilhisar tesisimizi de söz verdiğimiz tarihte halkımızla buluşturacağız."

        REKLAM

        Develi’de Tesis Tamamlanma Aşamasında

        Develi ilçesi İncesu Mahallesi’nde yapımı sürdürülen İncesu Sosyal Tesisi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tesisin yılsonu itibarıyla tamamlanarak teslime hazır hâle getirilmesi planlanıyor. İncesu Mahallesi Muhtarı Mustafa Altıntaş mahallenin ihtiyacı olan çok amaçlı sosyal tesis yapıldığını kaydederek, "Memduh başkanımız mahallemize ziyareti ile onure etti. İhtiyaç olan sosyal tesisimizi kendisinden istedik, bizleri kırmadı, köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşaatı bitmeye yakın, bittiği zaman nişan, düğün, nikâh, mevlit, toplantılar gibi konularda çok amaçlı kullanılacak" diye konuştu.

        REKLAM

        "Mahallenin Şeref Duyacağı Hizmetleri Memduh Başkanımız Yapıyor"

        Hizmetlerden memnun olduğunu söyleyen Altıntaş, "Allah razı olsun, bir muhtarın, bir mahallenin en büyük onur, şeref duyacağı hizmetleri Memduh başkanımız yapıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, inşallah burasının açılışında ağırlarız" dedi.

        İncesu Mahallesi sakinlerinden Ramazan Zurnacı da Başkan Büyükkılıç’ın muhtarın her isteğini karşıladığını belirterek, hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

        Yeşilhisar Kavak Mahallesi’nde Çalışmalar Sürüyor

        Büyükşehir Belediyesinin Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi’nde hayata geçirdiği sosyal tesis projesinde de çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. Mevsim şartlarının elverişli olması hâlinde tesisin yılsonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

        REKLAM

        Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Çakır da, mahallenin sosyal tesise ihtiyacı olduğunu ve bu taleplerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini belirterek, "Köyümüze hizmetlerin gelmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahallelerde sosyal altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarıyla yerel kalkınmayı ve sosyal dayanışmayı desteklemeyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'ye örnek olan tarihı projemizle evlatlarımı...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'ye örnek olan tarihı projemizle evlatlarımı...
        PTT'nin 186. kuruluş yılı Kayseri'de kutlandı
        PTT'nin 186. kuruluş yılı Kayseri'de kutlandı
        Kayseri Büyükşehir'den yeşil seferberlik: Bin 150 fidan toprakla buluştu
        Kayseri Büyükşehir'den yeşil seferberlik: Bin 150 fidan toprakla buluştu
        Lider Kayserispor'da Seferi'den 11 maçta 9 gol
        Lider Kayserispor'da Seferi'den 11 maçta 9 gol
        Kayseri'de Okul Sporları Müsabakaları Oryantiring yarışlarıyla başladı
        Kayseri'de Okul Sporları Müsabakaları Oryantiring yarışlarıyla başladı
        Kayseri'de Atletizm Değerlendirme ve Planlama Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de Atletizm Değerlendirme ve Planlama Toplantısı yapıldı