Kayseri'ye 22 milyon liraya mal olan iki sosyal tesis yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iki ilçede 22 milyon liraya mal olan sosyal tesislerin yapımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal yaşamı destekleyen yatırımlarına devam eden belediyenin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerine sosyal tesis inşa ediyor.

Projeyle, kırsal mahallelerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

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"Tesislerimiz bünyesinde yer alacak çok amaçlı salonlar, eğitim alanları ve sosyal donatılarla mahalle sakinlerimizin bir araya gelebileceği nitelikli alanlar oluşturuyoruz. Develi projemizi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşarken, Yeşilhisar tesisimizi de söz verdiğimiz tarihte halkımızla buluşturacağız."