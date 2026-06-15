Başkan Çolakbayrakdar, yapımı süren Sinan Kütüphanesi'ni inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nin inşaat alanında incelemede bulundu.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, inşaat alanındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ilçenin farklı noktalarında yeni kütüphaneleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.



İlçenin her noktasında eğitim, kültür ve sosyal yaşamı destekleyen projeleri artırarak sürdüreceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Bu eser yalnızca bir kütüphane değil, bilgiye erişimin kolaylaştığı, gençlerin hayallerini büyüttüğü, dostlukların kurulduğu ve sosyal yaşamın güçlendiği önemli bir yaşam alanı olacak. Özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Sinan Kütüphanelerimiz, ders çalışma, kitap okuma, araştırma yapma, arkadaşlarla bir araya gelme ve verimli vakit geçirme açısından büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Bizler de bu ilgiyi ve ihtiyacı dikkate alarak ilçemizin farklı noktalarında yeni kütüphaneleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."

