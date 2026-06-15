KAYMEK'in ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde yaz okulu kayıtları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde yaz okulu kayıtları başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde yaz okulu kayıtları başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinden kırsal ilçelere kadar eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini sürdüren KAYMEK'te yaz dönemi eğitimleri düzenlenecek.
Çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmeleri için hazırlanan KAYMEK Yaz Okulu Programına kayıtlar ise 15-30 Haziran arasında yapılacak.
Yaz okulunda öğrenciler hem yeni beceriler kazanacak hem de keyifli vakit geçirecek.
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