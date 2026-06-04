Başkan Çolakbayrakdar, yeni bulvarın yapım çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vedat Arıkan Bulvarı’ndan Generalemir Mahallesi’ne ulaşımı sağlayacak 30 metre genişliğindeki yeni bulvarın yapım çalışmalarını inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları araç içerisinde güzergah boyunca takip eden Çolakbayrakdar, sahada da inceleme yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte Generalemir Mahallesi’nin ulaşım altyapısının güçleneceğini ifade etti.



Erkilet Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğunun da önemli ölçüde azalacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"İnsanlarımızın bahçeli yaşam alanlarına yönelmesiyle birlikte bölgedeki yapılaşma her geçen gün artıyor. Biz de bu gelişime paralel olarak ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Vedat Arıkan Bulvarı'ndan başlayarak Generalemir Mahallemize ulaşacak olan 30 metrelik yeni yolumuzun yapım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol platformunun tamamlanmasının ardından KASKİ, elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapı kuruluşlarımız çalışmalarını gerçekleştirecek. Sonrasında ise asfaltlama işlemlerini tamamlayarak yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

