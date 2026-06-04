Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü. ile maktul Emirhan Ç'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık baba A.Ü. ise duruşmaya gelmedi.



Emirhan Ç'nin müşteki annesi ve babası, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.



Müşteki avukatları da HTS kayıtları ve olay günü görüntülerinin dosyaya girdiğini ve suçun sabit olduğunu ileri sürerek, tutuksuz sanık A.Ü'nün de tutuklanmasını talep etti.



Sanık avukatları ise müvekkillerinin tutukluluğunun kaldırılmasını ve Ulusal Kriminal Büro'dan gelecek raporun beklenmesini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halleri ve baba A.Ü. hakkında uygulanan yurt dışı yasağı adli kontrol şartının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. (20) hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. (20) ile M.A.Ü. (17) tutuklanmıştı.

