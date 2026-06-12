Başkan Özdoğan, Kur'an kursunun yıl sonu sergisi ve ödül törenine katıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fatma Baktır Kur'an Kursu tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi ve ödül törenine katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezen Özdoğan, kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, verilen eğitimin bireylerin manevi ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.



Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir. Aynı zamanda geleceğimiz olan 4-6 yaş grubu evlatlarımızın böyle güzel bir ortamda milli ve manevi değerlerle yetişmesini görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice başarılı eğitim dönemleri nasip etsin."

