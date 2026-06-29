Başkan Özdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, Akyazı Mahallesi'ndeki Server Parkı’nda düzenlenen programda ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, ilçeyi ortak akıl ve istişare kültürüyle yönettiklerini ifade etti.



Her mahallenin ihtiyacını yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmaya gayret ettiklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:



"Hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağı en büyük gücümüzdür. Birlik ve beraberlik içerisinde Hacılar'ımızı daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

