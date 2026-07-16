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        Başkan Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Başkan Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her mahalleye dokunduklarını, hizmette yarıştıklarını belirtti.


        Sarımsaklı Mahallesi'nin barajıyla, tarım ve hayvancılığıyla Melikgazi için önem taşıdığını, mahallenin doğal gaza kavuştuğunu, altyapısının yenilendiğini anlatan Palancıoğlu, "Doğal gazın gelmesiyle ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başladık. Bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı. Sivas yolundan iç kısma giriş tarafında tam 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün mahallenin her köşesi doğal gaza, elektriğe, suya, kanalizasyona kavuşmuş oldu, asfalta da kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

        Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'nde bulunan eski köy okulunun yerine donanımlı bir sosyal tesis yaptıklarını, tesisin düğün, kına, nişan, asker uğurlama ve pilav şenlikleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapacağını, yaz içinde tesisi açmayı planladıklarını kaydetti.



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