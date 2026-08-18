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        Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü inceledi

        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış 9 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü inceledi

        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış 9 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

        Burada açıklamada bulunan Palancıoğlu, mahalleyi modern bir yaşam alanına dönüştürdüklerini, bölgede üç etap şeklinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Daha önce Dr. Sami İpek Bulvarı'nı açarken yüzlerce gecekonduyu kaldırmıştık. Şükran Caddesi'ni tamamen ulaşıma açarken yine yüzün üzerinde gecekondunun tahliyesini sağladık. Bölgeye iki okul, bir cami ve bir Kur'an kursu kazandırdık, şimdi iki yeni okulun daha yapımını sürdürüyoruz. Trio Siteleri'nin önüne de çok büyük bir park kazandırmıştık. Bugün ise bu alandaki 9 gecekonduyu hak sahipleriyle anlaşarak kaldırıyoruz. Vatandaşlarımız da süreçten son derece memnun. Bizimle uzlaşan ve yıkım sürecine destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu alan kısa sürede güzel bir parka dönüşecek. Yıldırım Beyazıt her geçen gün daha da güzelleşiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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