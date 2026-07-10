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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından yürütülen içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından yürütülen içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Alparslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda yaklaşık 600 metrelik içme suyu ana hattındaki çalışmaları inceleyerek yetkilerden bilgi aldı.

        Çalışmalarından dolayı tüm ekiplere teşekkür eden Büyükkılıç, "Ufak tefek sıkıntı vermiş olabiliriz o bağlamda varsa öyle bir boyut özür diliyoruz. Ancak hizmet ederken zahmet de olacak rahmet de olacak. Mümkün olan daha dikkatli davranmak, bu bağlamda KASKİ’miz her zaman itinalı bir şekilde çalışıyor. Geceleri çalıştı, gündüzleri trafiği sabote etmemeye özen gösterdi." ifadelerini kullandı.


        Büyükkılıç, KASKİ’nin çalışmasını tamamlamasıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin de asfalt çalışması yapacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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