Kayseri'de zabıta ekipleri haziran ayında 2 bin 367 denetim yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 2 bin 367 denetim gerçekleştirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 2 bin 367 denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen uygulamalarla kamu düzenini güçlendiren ekipler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen unsurlara müdahale etti.
Çalışmalar kapsamında 7 karakol, 7 araç ve 77 personelle görev yapan ekipler, ay boyunca toplam 2 bin 367 kontrol gerçekleştirdi.
Ekipler, ayrıca hal kompleksi giriş ve çıkışlarında, 750 araca yönelik rüsum kontrolü de sağladı.
Denetimlerde, 235 yasal işlem uygulandı.
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