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        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri temmuz ayında 2 bin 314 denetim yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında 2 bin 314 denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri temmuz ayında 2 bin 314 denetim yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında 2 bin 314 denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak sürdürülen uygulamalarda vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen alanlar öncelikli olarak kontrol edildi.

        Bu kapsamda 355 seyyar satıcı denetlenirken, 171 servis ve ticari araçta gerekli kontroller yapıldı. Tüketici haklarının korunması ve mevzuata uygun faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla 195 markette denetim gerçekleştirildi.

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        Kamusal alanların düzenli ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla 293 işgal denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen unsurlara yönelik çalışmalarını da sürdürdü.

        Bu doğrultuda 403 dilenciye yönelik uygulama yapılırken, çevre temizliği ve kent estetiğinin korunması amacıyla 152 farklı noktada çevre kirliliği denetimi yapıldı.

        Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ay boyunca Kayseri Hal Kompleksi giriş ve çıkışlarında da denetimlerini sürdürerek 745 araca yönelik rüsum kontrolü yaparak ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağladı.

        Yapılan kapsamlı denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalara anında müdahale edilirken, toplam 305 yasal işlem uygulandı. Böylece hem haksız kazancın önlenmesine hem de kent düzeni ve şehir estetiğinin korunmasına katkı sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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