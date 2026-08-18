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        Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği başvuruları sona erdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 5 bin liralık kırtasiye ve beslenme desteği başvuruları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği başvuruları sona erdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 5 bin liralık kırtasiye ve beslenme desteği başvuruları tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi desteğinden yararlanmak için 14 bin 320 başvuru yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ağustos'ta başlatılan başvuru süreci 17 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

        Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

        Başvurular, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterleri doğrultusunda incelenecek.

        Yapılacak değerlendirmelerin ardından destek almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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