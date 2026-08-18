Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği başvuruları sona erdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi desteğinden yararlanmak için 14 bin 320 başvuru yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 5 bin liralık kırtasiye ve beslenme desteği başvuruları tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.