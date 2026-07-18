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        Çinli Tong Zuo, dil eğitimi için geldiği Kayseri'de Müslüman oldu

        Kayseri'ye dil eğitimi için gelen Çinli Tong Zuo, İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Çinli Tong Zuo, dil eğitimi için geldiği Kayseri'de Müslüman oldu

        Kayseri'ye dil eğitimi için gelen Çinli Tong Zuo, İslamiyet'i seçti.

        Develi Müftülüğünün sosyal medya hesabında yer alan habere göre, dil eğitimi için kente gelen Tong Zuo, Develi ilçesinde Hatice Pusatlıoğlu ile tanıştı.

        İslamiyet'i seçmeye karar veren Tong Zuo için müftülükte, İlçe Müftüsü Mehmet Yürek başkanlığında ihtida merasimi düzenlendi.

        Daha sonra Müftü Yürek ile kelimeişehadet​​​​​​​ getirerek Müslüman olan Tong Zuo, "Hasan" ismini aldı.

        Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ün katıldığı programda, Hasan'a ihtida belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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