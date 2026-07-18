Sultan Sazlığı'nda su seviyesinin yükselmesi, sandal turlarıyla bölgeyi keşfetme imkanı sunuyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, bölgeyi sandalla keşfetme imkanı buluyor.



Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen turistler, bölgede yürüyüş yaparak ve kuş gözlemleyerek doğayla iç içe zaman geçirebiliyor.



Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında yer alan ve 300'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'na gelen ziyaretçiler, su seviyesinin yükselmesiyle alanı sandalla da gezebiliyor.



Rengarenk sandallarla kamışların arasında gezen turistler, Erciyes Dağı manzaralı milli parkta fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştiriyor.



Bölgede işletmecilik yapan Mesut Atasoy, AA muhabirine, insanların Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı sandalla gezmekten mutlu olduğunu söyledi.



Önceki yıllarda kuraklıktan etkilendiklerine dikkati çeken Atasoy, "Geçen seneye göre şu anda çok iyi. Su olmadığı için kuş çeşitliliği düşmüştü ama şimdi su artınca endemik kuş türleri tekrar geldi. Kapadokya'ya ve Erciyes'e yakın olmamız, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin yolu üzerinde bulunmamız bizim için büyük avantaj. Suyun bolluğu ve turizm potansiyelinin artışıyla inşallah ileride daha iyi günleri göreceğiz." diye konuştu.



Atasoy, geçen yıl derinliği 20 santimetreye kadar düşen suyun, bu yıl yer yer 3 metreye kadar yükseldiğini dile getirdi.



Bölgede farklı aktiviteler yapmaya çalıştıklarını anlatan Atasoy, şunları kaydetti:



"Burada 15'e yakın sandal var. Turistlerin istedikleri bazı endemik kuşlar var ve bunları onlara sandalla girip gösteriyoruz. Turistlerin isteği doğrultusunda rehberlik yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Yerli turistler sandal aktivitesini çok benimsedi. Fotoğraf çekinmek ve günübirlik sandalla gezmek için insanlar geliyor. Denizimiz olmadığı için insanların suya ve sandala bir özlemi var ve onu gelip burada giderebiliyor. Biz de sadece aracı oluyoruz. Mesela 1 saat süren tur da var 5 saat süren de var."



- "Sultan Sazlığı'nı keşfetmiş olduk"



Ziyaretçilerden Mehmet Fatih Yetkin de Kayseri'de yaşamasına rağmen ilk defa geldiği Sultan Sazlığı'nı çok beğendiğini belirtti.



Oldukça keyifli bir gezi olduğunu anlatan Yetkin, "Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Sultan Sazlığı'nı keşfetmiş olduk. Çok güzel bir doğası var. Ailece geldik, çocuklar sandal turunu çok beğendi. Kuş türlerini de görmüş olduk." dedi.



Muhammed Yiğit Sarıgül ise milli parkta 1,5 kilometrelik yürüyüş yaptıklarını ve güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.



Sandal turunu çok sevdiklerini ifade eden Sarıgül, suların içinde kamışların arasında birçok kuş türünü gördüklerini söyledi.



Sedat Sarıgül de bölgenin harika bir güzelliğe sahip olduğunu anlatarak, "Erciyes manzarasıyla beraber sandal turu yapabiliyoruz. Burada, serin bir şekilde huzurla gezip çok keyifli aktiviteler yapabiliyoruz." diye konuştu.



Selin Kanıkuru sandalla bölgeyi gezmenin çok güzel ve eğlenceli olduğunu ifade etti.



Sena Kanıkuru ise güzel Erciyes manzarasında harika bir tur yaptıklarını belirtti.

