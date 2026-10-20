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        Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek

        TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek

        TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12’nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan lider Kayserispor, pazar günü sahasında konuk ettiği Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 26’ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı takım dün Recep Mamur Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlamıştı. İç Anadolu ekibinde antrenmanın ardından futbolculara 1 günlük izin verildi. Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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        Kayserispor, ligin 12’nci haftasında deplasmanda Pendikspor’un konuğu olacak.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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