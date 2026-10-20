Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

        Kayseri'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

        – Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay durağına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

        – Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay durağına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay durağına geçmeye çalışan İsmail Çankaya'ya (18), B.C.A. idaresindeki 38 DT 742 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Kazada İsmail Çankaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan İsmail Çankaya'yı hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.C.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

        REKLAM

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakaland...
        Kayseri'de hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakaland...
        PFDK'dan Kayserisporlu yöneticiler hakkında karar
        PFDK'dan Kayserisporlu yöneticiler hakkında karar
        Akpınar hakkında yürütülen bahis soruşturması sonuçlandı, disiplin cezası v...
        Akpınar hakkında yürütülen bahis soruşturması sonuçlandı, disiplin cezası v...
        Kocasinan'da Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi'nin resmi a...
        Kocasinan'da Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi'nin resmi a...
        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değişiyor
        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değişiyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'ın yollarını yeniliyor