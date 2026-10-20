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        PFDK'dan Kayserisporlu yöneticiler hakkında karar

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilen yöneticilerin cezalarını belirledi. Kayserisporlu 8 yönetici ile ilgili de karar verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:08 Güncelleme:
        PFDK'dan Kayserisporlu yöneticiler hakkında karar

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilen yöneticilerin cezalarını belirledi. Kayserisporlu 8 yönetici ile ilgili de karar verildi.

        PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; bahis oynadıkları tespit edilen Kayserispor yöneticileri Emir Akpınar, Rıza Erkut Yurdemi, Seyit Mutier, Samet Koç ve Furkan Güven hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı kararı verildi.

        Seyit Halil Turgut, İsmail Eğin ve Savaş Balıkkuşu hakkında ise, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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