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        Kayseri'de hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Kayseri'de hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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