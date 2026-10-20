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        Kayseri'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        B.C.A. idaresindeki 38 DT 742 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda tramvay durağına gitmek isteyen İsmail Ç'ye (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Ç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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