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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Polisin üzerine araç sürerek kaçtı, 'dava açarım' diyerek tehdit etti Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 680 bin TL idari para cezası

        Polisin üzerine araç sürerek kaçtı, 'dava açarım' diyerek tehdit etti Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 680 bin TL idari para cezası

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp, kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu 'dava açarım' diyerek, tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 04:47 Güncelleme:
        Polisin üzerine araç sürerek kaçtı, 'dava açarım' diyerek tehdit etti Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 680 bin TL idari para cezası

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp, kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu ‘dava açarım’ diyerek, tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler, O.Ş.’yi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan kontrollerde O.Ş.’nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi. O.Ş.’ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı. Ekiplerin O.Ş.’yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve alkollü araç kullanan O.Ş. ekiplere ‘bende dava açarım’ diyerek, tehditkar sözlerde bulundu. O.Ş. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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        İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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