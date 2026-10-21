Kayseri'de evin tavanı çöktü: 75 yaşındaki kadın yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binada yaşayan 75 yaşındaki yaşlı kadının üzerine tavan çöktü. Olayda yaralanan kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’nde bulunan bir binada iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, binanın 3. katında yaşayan F.Ö.’nün (75) üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten tavan çöktü. Olayda yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.Ö.’yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden F.Ö.’nün burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.