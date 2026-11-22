Kayserisporlu Daniel Moreno, sarıkırmızılı forma ile 15 maçta 13 gol kaydetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor sahasında Sarıyer’i 31 mağlup ederken, forvet oyuncusu Daniel Moreno 2 gol atarak galibiyetin önemli mimarlarından oldu. Sarıyer maçında sahaya ilk 11’de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Daniel Moreno 2 gol attı. Maçın 6. ve 43. dakikalarında fileleri havalandıran Moreno, attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı. Daniel Moreno oynadığı 15 maçın 8’inde gol atmayı başardı. Daniel Moreno, Muğlaspor’a 3, Esenler Erokspor, İstanbulspor ve Sarıyer’e 2'şer gol atarken, Mardin 1969 Spor, Antalyaspor, Pendikspor ve Manisa FK maçlarında da 1'er gol attı.

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Bu sezon 2 kez de asist yapan 31 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sarıkırmızılı takımın en golcü oyuncusu konumunda.