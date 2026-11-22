TFF. 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 10. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında Sarıyer’i 31 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarıkırmızılılar, bu sezonki 10. galibiyetine imza koydu. Oynadığı 15 maçta 3 beraberlik alıp 2 kez mağlup olan Kayserispor, 10 kez de galibiyet sevinci yaşadı. Sahasında 5, deplasmanda 5 kez kazanan Kayserispor bu galibiyetler ile hanesine 30 puan yazdırdı. Kayserispor'un elde ettiği galibiyetler ise şu şekilde:

1. Hafta VansporKayserispor 02

2. Hafta KayserisporSivasspor 20

3. Hafta Iğdır FKKayserispor 01

6. Hafta E.EroksporKayserispor 03

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7. Hafta Kayserisporİstanbulspor 40

8. Hafta Mardin 1969Kayserispor 01

9. Hafta KayserisporManisa FK 32

10. Hafta AntalyasporKayserispor 04

13. Hafta KayserisporMuğlaspor 60

15. Hafta KayserisporSarıyer 31