43’üncü dakikada Kayserispor bir gol daha buldu.

38’inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkarttı. Moreno’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Seferiü rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.,

12’nci dakikada Sarıyer savunması çıkmak isterken topu kaptırdı. Araya giren Moreno’nun kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.

Trendyol 1’inci Lig’in 15'inci haftasında Metro Holding Kayserispor sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer’i 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı kırmızılı takım 10’uncu galibiyetini alarak puanını 33’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 17 puanda kaldı.

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