Trendyol 1. Lig: Kayserispor: 3 - Sarıyer: 1
Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Sarıyer'i 31 mağlup etti.
Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Sarıyer'i 31 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Görkem'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla buluşan Moreno'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
12. dakikada Sarıyer savunmasının hatasında topu kapan Moreno'nun kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda defans meşin yuvarlağı çizginin üzerinden çıkardı.
39. dakikada Moreno'nun pasında ceza sahası içinde Seferi, topu filelere gönderdi. 20
43. dakikada Benhur'un pasında ceza sahası Moreno'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 30
61. dakikada ceza sahası dışında Görkem Sağlam'ın gelişine vuruşunda topkaleci Sehic'te kaldı.
88. dakikada Batuhan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Can Davas'ın vuruşunda top Tabidze'den sekerek ağlarla buluştu. 31
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Salih Burak Demirel
Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt (Marco Dulca dk. 83), Görkem Sağlam (Oğulcan Çağlayan dk. 77), Camara (Ensar dk. 70), Seferi (Hasani dk. 70), Benhur Keser (Murat Cem dk. 77), Moreno
Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Fethi Özer, Abdülsamet Burak, Mert Göçkan, Radu
Teknik Direktör: Atila Gerin
Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Yağız Fikri Şen dk. 83), Tunahan Ergül (Attamah dk. 46), Barış Alıcı (Batuhan Kör dk. 73) Efecan Karaca (Doğan Can Davas dk. 46) Furkan Gedik (Eze dk. 55), Thiam
Yedekler: Onur Akyüz, Erdi Dikmen, Üzeyir Ergün, Mahmut Yücel, Hasan Berat Kayalı
Teknik Direktör: Umut Eskiköy
Goller: Moreno (dk. 6 ve 43), Seferi (dk. 39), (Kayserispor), Doğan Can Davas (dk. 88) (Sarıyer)
Sarı kart: Cenk Şen (Kayserispor)
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