Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Genç KAYMEK bünyesinde LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere 14 bin 50 kaynak kitap dağıttı. Gençlerin eğitim yolculuğuna 77 bin 250 deneme sınavıyla da destek sunan Büyükşehir Belediyesi, 20262027 eğitim öğretim yılında Genç KAYMEK çatısı altında 6 bin 68 öğrenciye eğitim veriyor. Büyükkılıç, "Bizim amacımız sizlere faydalı olmak, sizleri yüreklendirmek. Geleceğimiz sizlerle güvende" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve sınav hazırlık süreçlerinde yanlarında olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK’te eğitim gören LGS ve YKS hazırlık grubu öğrencileri için düzenlenen Kaynak Kitap Dağıtım Töreni ve SınavMotivasyon Semineri, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Gençlerin Eğitim Yolculuğuna 14 Bin 50 Kaynak Kitap, 77 Bin 250 Deneme Sınavı Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK bünyesinde sınavlara hazırlanan gençlerin eğitim süreçlerine kaynak kitap ve deneme sınavlarıyla katkı sunuyor. Bu kapsamda öğrencilere toplam 14 bin 50 kaynak kitap ulaştırıldı. Kitapların 6 bin 250 adedi LGS hazırlık grubundaki 8’inci sınıf öğrencilerine, 7 bin 800 adedi ise YKS hazırlık grubundaki 12’nci sınıf ve mezun öğrencilere verildi.

Büyükşehir Belediyesi, kaynak kitap desteğinin yanı sıra öğrencilerin sınav tecrübelerini artırmak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla toplam 77 bin 250 deneme sınavı imkânı da sunuyor. Bu kapsamda LGS hazırlık grubuna 20 bin, YKS hazırlık grubuna 56 bin 250, KPSS ve MEBAGS hazırlığındaki üniversite mezunlarına ise bin deneme sınavı desteği sağlanıyor.

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Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, il yürütme kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mehter gösterisiyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Büyükkılıç: "Geleceğimiz Sizlerle Güvende"

Programda gençlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasının başında eğitime katkılarıyla öğrencilere destek olan hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’a teşekkür ederek, "Hayırsever büyüğümüz Osman Ulubaş ağabeyimizi buradan muhabbetle, saygıyla selamlıyor, ellerinden öpüyorum. İyi ki var, Allah ömür versin. Onun ailesi o kadar geniş ki on binlerce öğrenci onun ailesini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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Kayseri’de eğitim alanında yürütülen çalışmalara değinen Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’in de vurguladığı üzere KAYMEK’i şehrin altıncı üniversitesi olarak gördüklerini belirterek, bu çalışmaların kendilerini motive ettiğini söyledi.

Gençlere milli ve manevi değerler konusunda da seslenen Başkan Büyükkılıç, "Bayrakları bir kez daha görelim. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine, inancına, dinine sahip çıkan TEKNOFEST gençliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ‘Genç Dostu’ ödülü alan belediye başkanı olarak bağrıma basıyorum. İyi ki varsınız, geleceğimiz sizlerle güvende. Her birinizin alnından öpüyorum" dedi.

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"Hiçbir Yavrumuz ‘Kitabım Yok’ Diye Hissetmesin"

Gençlere yönelik hizmetlerde fırsat eşitliğini önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bizim amacımız sizlere faydalı olmak, sizleri yüreklendirmek. Hiçbir yavrumuz ‘Benim kitabım yok, bana fırsat verilmedi’ diye hissetmesin. Gerek şehir merkezinde gerekse taşramızda, özellikle Genç KAYMEK adındaki tesislerimizle onların yanında yer almaya devam ediyoruz. Valiliğimiz, Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve halk eğitimimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlerin eğitim hayatındaki önemine de dikkat çeken Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Çocuklarımız size emanet. O emanete sahip çıkıp onları bilimle buluşturacak, bu konuları çok önemseyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Eğitim desteklerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Büyükkılıç, "Bu yavrularımıza ücretsiz 15 bin civarında kaynak kitap vermek suretiyle, deneme sınavlarıyla eğitimde çok başarılı bir noktaya gelmek için katkımız olsun diye gece gündüz demeden sizler için çalışıyoruz" dedi.

Vali Çiçek’ten Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür ve Alkış Daveti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında Kayserili gençlere duyduğu güveni dile getirerek, "Vatanına kara sevdalı Kayserili çocuklar görüyorum. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sizlere verdiği kaynak kitapların, KAYMEK’in çabalarının her birinin ayrı bir amacı var. Türk çocukları en iyisine layık. Milletimizi ileride gururlandırmaları için belediyemizle beraber Valiliğimiz de her şeyi yapıyor" dedi.

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Vali Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’nin evlatları için gece gündüz çalıştığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı hep beraber bir alkışlayalım" sözleriyle öğrencileri Büyükkılıç’ı alkışlamaya davet etti.

Elitaş’tan Büyükkılıç’a Tebrik ve Teşekkür

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Genç KAYMEK kapsamında gerçekleştirilen organizasyondan dolayı Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederek, "Hakikaten değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, bugün Genç KAYMEK ile ilgili program olduğunu söyleyince böylesi muhteşem bir organizasyon için kendilerini tebrik ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimizin de bu özel gününü kutluyorum" diye konuştu.

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Gençlere eğitim hayatları ve gelecekleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Elitaş, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ve tebrik ediyorum. Yavrularımız öğretmenlerini zihinlerinden silmedikleri gibi Memduh amcalarının ismini de hafızalarına kaydedeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Gençlerden Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür, Büyükkılıç’tan Tablet Sözü

Programda Genç KAYMEK öğrencilerinden Begüm Şahin, Sümeyye Korkmaz, Metehan Yıldırım, Selim Özkan, Müberra Ulaş ve Zeynep Defne Aktaş da söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Genç KAYMEK’te aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, "Sınavlarımıza coşkuyla giriyoruz, harika şeyler öğreniyoruz. Hocalarımıza, Valimize ve Memduh Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Öğrencilerin konuşmalarının ardından Başkan Büyükkılıç, gençlere tablet hediye etme sözü verdi.

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20 Öğrenciye Kitap Setleri Takdim Edildi

Konuşmaların ardından LGS hazırlık gruplarından 10, YKS hazırlık gruplarından 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenci sahneye davet edildi. Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere LGS ve YKS müfredatını kapsayan kitap setleri armağan edildi.

Kitap dağıtım töreninin ardından gerçekleştirilen Sınav ve Motivasyon Semineri ile öğrencilerin sınav sürecinde motivasyonlarını korumalarına, verimli çalışma alışkanlıkları kazanmalarına ve hedeflerine odaklanmalarına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 20262027 eğitim öğretim yılında Genç KAYMEK bünyesinde LGS hazırlık gruplarında 1.250, YKS hazırlık gruplarında 1.300 öğrenciye eğitim veriyor. Ara sınıf öğrencilerinin de dâhil olduğu 4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar toplam 6 bin 68 öğrenci, Genç KAYMEK’in eğitim hizmetlerinden yararlanıyor.

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Program, gençlere başarılı ve verimli bir eğitim yılı temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi.