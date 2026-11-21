Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi’nde 16 milyon TL’lik yatırımla yol yenileme ve asfaltlama çalışması tamamlandı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolda 4 bin 306 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, yenilenen güzergâh vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, merkezden en uzak kırsal mahallelere kadar ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Bu doğrultuda Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan yol yenileme çalışması tamamlandı. Ekiplerin yoğun mesaisiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta toplam 4 bin 306 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Yaklaşık 16 milyon TL maliyetle modernize edilen yol, daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak şekilde yenilenerek bölge halkının kullanımına açıldı.

Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Uzun süren bir yol eksikliğimiz vardı. Büyükşehir Belediyemiz bu eksikliği tamamladı. Bugün de yol çizgisi ile sona geldik. Verilen hizmetten gayet memnunuz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Büyükşehir Belediyesi’ne yol ile ilgili talebimizi ilettik çok kısa sürede harekete geçildi ve bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı" dedi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artıran, ulaşım güvenliğini güçlendiren ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerini kent genelinde kararlılıkla sürdürüyor.