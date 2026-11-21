Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcu için şoför Yavuz Selim Gül ve yolcular seferber oldu. Güzergâhını değiştirerek Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yönelen şoför, yolcunun zaman kaybetmeden sağlık hizmetine ulaşmasını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında insan hayatını önceleyen duyarlı bir davranış daha yaşandı. Şehir MerkeziKayabaşı güzergâhında sefer yapan özel halk otobüsünde rahatsızlanan bir yolcuya, otobüs şoförü ve diğer yolcular yardım eli uzattı.

20 Kasım 2026, Saat 14.50 sıralarında meydana gelen olayda, otobüste seyahat eden bir yolcu rahatsızlandığını belirterek durumu sürücü Yavuz Selim Gül’e bildirdi. Yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini fark eden Gül, diğer yolcuların da desteğiyle güzergâhını değiştirerek otobüsü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yönlendirdi.

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Şoför Yavuz Selim Gül’ün hızlı ve duyarlı davranışı, yolcuların da yardımlarıyla rahatsızlanan kişinin vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zor anında bir yolcunun yardımına koşan şoför Yavuz Selim Gül’e ve duyarlılık göstererek destek veren tüm yolculara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’tan duyarlı şoföre teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da örnek davranışı dolayısıyla otobüs şoförü Yavuz Selim Gül’ü tebrik etti. Büyükkılıç, yaşanan olayın insan hayatına verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

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Toplu ulaşımda güvenli ve konforlu hizmetin yanı sıra insan odaklı yaklaşımın da önemini ortaya koyan bu davranış, dayanışmanın ve duyarlılığın hayat kurtaran değerini bir kez daha gösterdi.