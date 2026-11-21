Down sendromlu Betül Solmaz, 3 yıl önce katıldığı yetenek taramasında keşfedilmesinin ardından kendini geliştirdiği atmalar branşında Türkiye ikincisi oldu ve milli takımdan davet almanın mutluluğunu yaşadı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü tarafından 3 yıl önce ilçede gerçekleştirilen yetenek taramalarında antrenör Uğur Arı tarafından keşfedilen Down sendromlu Betül Solmaz, atletizmde atmalar branşında kendini geliştirdi. Ailesinin ve antrenörünün desteğiyle yarışmalara hazırlanan Betül, katıldığı ilk turnuvada Türkiye üçüncüsü, ikinci turnuvada ise Türkiye ikincisi oldu. Başarılı performansıyla milli takım aday kadrosuna da davet edilen Solmaz, bu haberle büyük mutluluk yaşadı. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki spor merkezinde çalışmalarını sürdüren Betül Solmaz, elde ettiği başarılarla örnek oldu.

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"Üstüne koya koya gidiyoruz"

Kocasinan Belediyesi Özel Sporcular Antrenörü Uğur Arı, Betül'ün keşfedilme sürecini anlatarak, "Kocasinan Belediyesi olarak özel sporcularda tarama yapıyoruz. Bu tarama esnasında Betül'le tanıştık. Betül'ü birkaç branşta denedik. En sonda atletizmde, atmalar branşında çalışmalarımız başladı. Yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz ve üstüne koya koya gidiyoruz. Betül ilk girdiği turnuvada derece yapamadı. Ondan sonraki turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu. Bu senede Türkiye ikincisi oldu. Şimdi de milli takım aday kadrosuna seçildi. 2829 Kasım Antalya'da düzenlenecek Türkiye Cumhuriyetleri Kupası'na davet aldı. İnşallah ayın 27'sinde Antalya'ya gideceğiz. Orada milli takımımızı temsil edecek" ifadelerini kullandı.

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"Amacımız özel çocuklarımızı sporla toplum hayatına kazandırabilmek"

Özel sporcuların başaramayacakları hiçbir şey olmadığını vurgulayan Arı, "Normal insanların yapabileceği her şeyi yapabiliyorlar. Ama biraz özveri istiyor. Biraz daha fazla çalışmak istiyor. O yüzden biz de elimizden geldiği kadarıyla bunlara destek olmaya çalışıyoruz. Spor yaptırmaya çalışıyoruz. Sporla birlikte biraz daha toplum içerisine karışıyorlar. İnsanlarla ilişkileri düzeliyor. İnsanlarla fazla kaynaştıkları için bazı sporcularımızın konuşma becerileri gelişiyor. Yavaş yavaş hedeflerimize ulaşıyoruz. Kayseri'de özel sporcular anlamında Kocasinan Belediyesi olarak güzel çalışmalarımız var. Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın talimatı ile bu işi daha da büyüteceğiz. Daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz" dedi.

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Betül'ün annesi Gülay Solmaz ise, kızının spora başladıktan sonra güzel aktivitelerle karşılaştığını söyleyerek, belediyeye ve antrenöre teşekkür etti. Betül'de spora başladığından beri çok güzel gelişmeler olduğunu da dile getiren Anne Solmaz, özel çocukların spora devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.